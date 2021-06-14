Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti
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Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti

Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Emel Sayın, Türkiye'nin en ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Tekay, henüz 68 yaşındaydı.

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun ve Yorgunum Dostlarım gibi yıllara damga vuran şarkıların bestelerine imza atan keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, yaşamını yitirdi.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM, SABIR DİLİYORUM"

Müzik camiasını yasa boğan acı haberi ise usta sanatçı Emel Sayın duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevdiklerine baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti

BİRÇOK BESTEYE İMZA ATTI

Ünlü keman virtüözü ve bestekar Selçuk Tekay, "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılara imza atmıştı.

Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etti. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetti. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "Beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "Yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü aldı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Usta keman virtüözü Selçuk Tekay, 68 yaşında hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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