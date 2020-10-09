Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti
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Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti

09.10.2020 08:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:47

Kahramanmaraş'ta usta ile çırağın kavgası sokak ortasına taşındı. Masada oturan vatandaşlar film izler gibi kavgaya bakarken, bir müşteri rahatının bozulmaması için sehpayı kendine çekti ve kavganın yaşandığı alanı genişletti.

Kahramanmaraş'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre işe 2 gün önce giren çırak ile ustası arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliklikleri belirlenemeyen usta ile çırağın tartışması büyüyerek fırının dışına taştı. Diğer çalışanların araya girmesiyle usta ile çırak ayrıldı ancak çok geçmeden tekrar tartışmaya başladı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, usta ile çırak yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga devam ederken fırının karşısındaki kafede masada oturan kişilerin ilgisizliği dikkat çekti.

RAHATLARI BOZULMASIN DİYE SEHBAYI GERİYE ÇEKTİLER

Masada oturan 2 kişi, kavgaya müdahale etmeden usta ile çırağın birbirlerini yumruklamasını film izler gibi izledi. Başka bir kişi de kavgada zarar görme ihtimaline karşı sehpasını geriye çekti ve alanı genişletti. Komşu esnafların araya girmesiyle usta ile çırağın kavgası sonlandırıldı.

Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları (3)
ALİ: Malesef tüm Türkiye artık böyle. Herkes kendi nesfsini düşünüyor, bencillik yapıyor ve baneneci tutum sergiliyor. Toplumda artık adalete güvenmediğinden kendi cezasını kendi vermeye kalkıyor.
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EFGS: ülke olarak ne hale geldik yarın kendisi de orda kavga edbilrdi ö. gibi izilyorlar
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GEZEGEN: Karisinca bicakladimi ögrenirsin. . . . . Diziler bir tiyatro oyunu. . . . . . baska bir sey degil. . . . . Kurgu. . . . . neden karisayimki. . . . . sonra bana yanlislikla dalsin. . . . .
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