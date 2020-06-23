Usta dolu ve selin etkilediği bölgede İznik Belediye Başkanı Kağan Usta, dolu ve selden en çok etkilenen Sarıağıl, Yörükler ve Mahmudiye mahallerini ziyaret etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Usta, dolu ve selden en çok etkilenen Sarıağıl, Yörükler ve Mahmudiye mahallerini ziyaret etti.

Başkan Usta zararları yerinde inceledi ve çiftçiler ile bir araya gelerek onları dinledi. Çok sayıda belediyeye ait iş makinesi halen çalışıyor. Başkan Usta, "Belediye ekiplerimiz, Büyükşehir ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Gerekli zararlar tespit ediliyor. Devletimiz büyüktür yaralar, sarılacaktır. Allah hepimize yardım etsin" diye konuştu.

Başkan Usta diğer bölgelerde de incelemelerde bulunacak. - BURSA

Kaynak: İHA