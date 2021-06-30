Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Sağlık

- Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurmasının ardından aşı uygulaması Üsküdar Harem Otagarı'nda da başladı.

- Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurmasının ardından aşı uygulaması Üsküdar Harem Otagarı'nda da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tren ve otobüs garlarında vatandaşların aşılanmasının başlayacağını duyurmuştu. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Harem Otogarında oluşturulan merkezde, isteyen otogar çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

Vatandaşlar, sıra beklemeden aşı vurulmasında engel teşkil edecek bir durum olmadığı sistemden teyit edildikten sonra kurulan mobil aşı merkezinde aşılarını olmaya başladı.

Kurulan mobil aşı merkezinde aşı olmaya gelen Alparslan Kılıç, "Harem otogarına aşılama ile ilgili anons geçtiler, bende aşı olmak için vakit bulamamıştım. Burada aşımı oldum. Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2 dakika içerisinde işimizin arasında aşımızı olduk" diye konuştu.

Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı
Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı
Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı
Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şevval Şahin Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Burak Elmas Mert Müldür Sergen Yalçın Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:11:17. #1.16#

title