Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirdi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da turistleri taşırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde Mehmet Ş. hakimiyetindeki içinde turistlerin olduğu 34 BEC 195 plakalı minibüs yol kenarındaki duvara çarparak bir süre o şekilde ilerledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Turistler başka bir minibüse aktarılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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