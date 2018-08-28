Üsküdar'da Sahile Vurmuş Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Boğazı'nda cansız bir erkek cesedi Üsküdar'da sahile vurdu. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SAHİLDE DOLAŞAN VATANDAŞLAR CESEDİ GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde gezmeye çıkan vatandaşlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.