Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI - Haberler
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Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerdeki polisler 'Kızılay Haftası' kapsamında Üsküdar Meydanı'ndaki Kızılay'a ait çadırda kan bağışında bulundu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerdeki polisler ' Kızılay Haftası' kapsamında Üsküdar Meydanı'ndaki Kızılay'a ait çadırda kan bağışında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görevli polis memurları, 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında Kan bağışı hayat kurtarır kampanyasına katıldı. Polisler, Üsküdar Meydanı'ndaki Kızılay'a ait çadırda kan bağışında bulundu. Ayrıca meydandakileri de kan bağışının önemi hakkında bilgilendirdi.

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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