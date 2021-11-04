Son dakika haberleri | ÜSKÜDAR'DA POLİSTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerdeki polisler ' Kızılay Haftası' kapsamında Üsküdar Meydanı'ndaki Kızılay'a ait çadırda kan bağışında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görevli polis memurları, 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında Kan bağışı hayat kurtarır kampanyasına katıldı. Polisler, Üsküdar Meydanı'ndaki Kızılay'a ait çadırda kan bağışında bulundu. Ayrıca meydandakileri de kan bağışının önemi hakkında bilgilendirdi.