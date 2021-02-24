Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı

Murat KORKMAZ ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, apartmanın duvarına çarparak takla attı. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında üsküdar Gonca sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın sürücü F.K, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonrasında binanın duvarına çarparak takla attı. Olayı gören vatandandaşlar durumu polis,112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. İtfaiye ekiyleri tarafından araçtan çıkarılan ve haifi yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Çevre sakinlerinden Mehmet Bayındır, "Olay sabah saatlerinde oldu. Sesi duyup dışarı çıktık. Herhalde toplayamamış duvara vurmuş. Ters dönen otomobilden çıkarttılar tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ciddi birşeyi yoktu." dedi.

Yaklaşık 1 saat kapalı olan sokak otomobilin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz