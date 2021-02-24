Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı

24.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:35
Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı

Murat KORKMAZ ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, apartmanın duvarına çarparak takla attı.

Murat KORKMAZ   ÜSKÜDAR'da  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, apartmanın duvarına çarparak takla attı. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında üsküdar Gonca sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın sürücü F.K,  otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonrasında binanın duvarına çarparak takla attı. Olayı gören vatandandaşlar durumu polis,112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. İtfaiye ekiyleri tarafından araçtan çıkarılan ve haifi yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Çevre sakinlerinden Mehmet Bayındır,  "Olay sabah saatlerinde oldu. Sesi duyup dışarı çıktık. Herhalde toplayamamış duvara vurmuş. Ters dönen otomobilden çıkarttılar tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ciddi birşeyi yoktu." dedi.

Yaklaşık 1 saat kapalı olan sokak otomobilin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı
Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı
Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı
Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Özlem Zengin Meral Akşener
Magazin Zeki Müren Toygun Ateş İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üsküdar'da otomobil takla attı; kadın sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:40:19. #1.16#
title