ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
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ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Üsküdar'da internette ilan veren bir kişinin otomobili, müşteri gibi hareket eden hırsız tarafından çalındı.

27.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:35

Üsküdar'da internette ilan veren bir kişinin otomobili, müşteri gibi hareket eden hırsız tarafından çalındı. Otomobilin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Altay, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. Müşteri gibi hareket eden bir kişi, Barış Altay'ı arayarak otomobili atmak istediğini söyledi. Altay, o sırada işi olduğu için otomobili satma işlemiyle arkadaşı M.A'nin ilgilenmesini istedi. M.A., Ümraniye'ye giderek otomobili almak isteyen kişiyle buluştu. Otomobili almak isteyen kişi, otomobille 40 dakika test sürüşü yaptı. Daha sonra otomobili, ekspertize götürmek istediğini söyledi. M.A.'yı, "Emanet araba buradan sonra sen kullan" diyerek otomobilden indiren hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Kapı kulpunu tutmaya çalışan M.A. yerde sürüklenerek yuvarlandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.A'nın otomobilin direksiyonuna geçmek için indiği sırada hırsızın hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında M.A'nın otomobilin peşinden koştuğu ve yere düşme anları kameraya yansıyor

ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

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