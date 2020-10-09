Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

09.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:32

Murat KORKMAZ, ÜSKÜDAR, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı.

Murat KORKMAZ, ÜSKÜDAR, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona sağlık ve polis yönlendirildi. Raylara atlayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Babel Arda Turan Josef De Souza Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Doğum İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:31:40. #1.14#
title