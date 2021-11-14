Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde iki ticari taksi sürücüsü kavşak üzerinde kaza yaptı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde iki ticari taksi sürücüsü kavşak üzerinde kaza yaptı. Kavşağa hızla giren taksi sürücüsü kavşakta seyir halinde olan başka bir ticari taksiye çaptı. Çapmanın etkisiyle ters dönen taksi metrelerce sürüklendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde 06.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde bulunan Libadiye kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Bulgurlu caddesinden hızla gelen 34 TES 06 Plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TGF 70 plakalı ticari taksiye sol taraftan hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ters dönerek sürüklenen araç içinde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yolcu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

 Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

 Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı

Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title