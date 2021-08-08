İstanbul'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Üsküdar'da, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kısıklı Mahallesi'ndeki Ferah Caddesi ile Alemdağ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Aslı Z'nin kullandığı 34 ASK 13 plakalı otomobil ile Yılmaz D. yönetimindeki 34 TDD 90 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yan dönen taksinin sürücüsü ile beraberindeki Kaan T. araçta sıkıştı. Kazada Aslı Z. de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ticari takside sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda, araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk