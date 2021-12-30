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Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu -Yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

-Yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin tüple oksijen vermesi sonrası hayata döndü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Üsküdar Selimiye Mahallesi Şair Nesimi Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangında daire içerisinde dolan dumandan etkilenen kedi ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hayata döndürüldü. İtfaiye ekipleri kediye kendi oksijen tüplerinden temiz hava vermesi sonucunda dumandan etkilenen kedi tekrardan hayata tutundu. Dumandan etkilenen kedi daha sonra sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

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İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri

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