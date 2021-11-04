Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı - Haberler
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Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

ÜSKÜDAR'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, ahşap bina  tamamen kullanılamaz hale geldi.

Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta saat 09.30 sıralarında Ali Açıkgöz'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 2 katlı evi tamamen sardı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayan bir kadının çocuğuna sarılarak ağladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.Ahmet Yıldız isimli mahalleli, "Bayağı alevli yanıyordu,büyüktü yangın içeride biri var mı bilmiyorum" diye konuştu. Polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.


Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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