Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında? Ushan Çakır Damla Sönmez ayrıldı mı?

Pek çok dizide yer alan Ushan Çakır, hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında? Ushan Çakır Damla Sönmez ayrıldı mı? Ushan Çakır dizileri filmleri neler?

Ushan Çakır, özel hayatı ile yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Çiftin özel hayatına dair gündeme gelen açıklamalar sonrası, Ushan Çakır kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında gibi sorular merak konusu oldu.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve sahne tasarımı da yapıyor.

İlk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Çetin Tekindor, Hümeyra, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte yer aldı.

Aynı yıl ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunmuştu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedilmişti. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Ushan Çakır 2018 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı.

USHAN ÇAKIR DAMLA SÖNMEZ AYRILDI MI?

2017 yılının Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlanan Ushan Çakır, ayrıldıklarını duyurdu.

USHAN ÇAKIR DİZİLERİ, FİLMLERİ

Masum Değiliz (Volkan) (TV Dizisi)

2017 - Kara Yazı (Mehmet Karahan) (TV Dizisi)

2017 - Cingöz Recai (Arsen) (Sinema Filmi) 2017

2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2015 - Kara Ekmek (Çetin) (TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Celil- Celil Kamilof) (TV Dizisi)

2013 - Sev Beni (Cemal) (Sinema Filmi)

2013 - 20 Dakika (Özgür) (TV Dizisi)

2012 - Uzun Hikaye (Mustafa (Yetişkin)) (Sinema Filmi)

2012 - Kayıp Şehir (Nik Xhelilaj Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (Arda) (TV Dizisi)

2011 - Dedemin İnsanları (Ozan (24 Yaş)) (Sinema Filmi)

2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı A... (Okan 2) (Sinema Filmi)

2010 - Kalp Ağrısı (Nihat) (TV Dizisi)

2010 - Aziz İstanbul (Sinema Filmi)

2009 - Mukadderat (Stajyer) (Facebook dizisi)

2009 - Kurban (TV Filmi)

2008 - Gece Gündüz (Yavuz) (TV Dizisi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Gürdal'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Ali) (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (Barış) (TV Dizisi)

2003 - Evlat (Savaş)(TV Filmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)