Usg Nedir? Usg Ne İçin Çekilir? Tüm Batın Usg Ne İşe Yarar?
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Usg Nedir? Usg Ne İçin Çekilir? Tüm Batın Usg Ne İşe Yarar?

Usg Nedir? Usg Ne İçin Çekilir? Tüm Batın Usg Ne İşe Yarar?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ultrason, pek çok hastalığın ilk teşhisinde, bazı hastalıkların da girişimsel yöntemler ile tedavi edilmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Ultrason, pek çok hastalığın ilk teşhisinde, bazı hastalıkların da girişimsel yöntemler ile tedavi edilmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Usg Nedir?

Ses dalgaları ile yapılan bir görüntüleme işlemine ultrasonagrafi ismi verilir. Bu görüntüleme ise, usg cihazı ile yapılır. Bu uygulama sayesinde insan kulağının duyabileceğinden çok daha yüksek bir frekansa sahip olan ses dalgaları, usg cihazı ile vücuda verilerek ses dalgalarının geri dönüş süreleri hesaplanarak incelenen bölgeye ait güncel bir görüntü ortaya çıkartılır.

Usg Ne İçin Çekilir?

Usg, özellikle de kronik hastalığı bulunan kişiler ve hamileler başta olmak üzere pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi işleminde araştırılan bölgenin en net şekilde izlenebilmesi ve elde edilecek bulguların doğruluk payının önemli ölçüde artırılması için ultrason öncesinde hekimlerin dikkat edilmesi gereken konular hakkında hastalara bazı bilgiler vermesi gerekir.

Ultrason çekimine başlanmadan önce radyoloji uzmanı tarafından görüntülenmesi gereken bölge, şeffaf ultrason jeli ile kaplanır. Bu jel sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmez ve sadece bölgenin kayganlaşarak ses dalgalarının deri altına iletiminin kolaylaşmasını sağlar. Su bazlı olduğu için işlem sonunda su ya da peçete yardımı ile kolaylıkla temizlenebilir.

İşlem öncesi tüm hazırlıklar tamamlandıktan ve hastaya görüntüleme işlemi hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra ultrason cihazının prob kısmı görüntülenecek olan bölgenin üzerinde gezdirilerek istenen görüntüler monitörden takip edilir. Görüntüleme esnasında bazı bölgelerden daha net ve iyi bir görüntü elde etmek için radyolog probu cilde biraz bastırabilir.

Tüm Batın USG Ne İşe Yarar?

Tüm batın ultrason, karın bölgesinde bulunan iç organların görüntülenmesi ve incelenmesi için kullanılır. Tüm batın aracılığı ile pek çok hastalık erken evrede teşhis edilebilir ve tedavi planlamasına başlanabilir.

Kaynak: Hürriyet

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Usg Nedir? Usg Ne İçin Çekilir? Tüm Batın Usg Ne İşe Yarar? - Haberler Magazin
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