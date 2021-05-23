Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Yaşam

Üşengeçliği fenomen yaptı.

Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

DÜZCE – Düzce'de atıkları poşete toplayıp, uzakta olan çöp kovasına gitmeye üşenen adam, duvarların üzerinden çöp kutusuna tam basket attı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşılınca üşengeçlik yapan adam fenomen oldu.

Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yaptığı sırada hayvanların getirdiği çöpleri de toplamaya başladı. Şengül, atıkları topladıktan sonra sitenin dışındaki çöp kovasının yanına gitmek yerine çöpü duvarların üzerinden kovaya tam isabet ile attı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

"Hayatımızda basketçi olmakta varmış"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fenomen haline gelen Şengül, hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirtti. Şengül, "Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmakta varmış. Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş. Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Mehmet Ali Erbil Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üşengeçliği fenomen yaptı...Çöpü atmak için dolaşmadı, uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:52:08. #1.11#

title