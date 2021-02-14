Uşak Valiliğinden yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Uşak Valiliğinden gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşünden kaynaklı buzlanmalara ilişkin uyarı yapıldı.

Uşak Valiliğinden gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşünden kaynaklı buzlanmalara ilişkin uyarı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte yoğun kar yağışının beklenildiği belirtildi.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklenildiği, kent genelinde de yer yer 15 santimetre kalınlığa ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile hafta süresince etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık