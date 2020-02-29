29.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:52

Uşak'ta polise ateş açan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (21) ile kardeşi F.A'nın (18) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon sırasında iki kardeş polis ekiplerine ateş açtı. Ateşe karşılık veren ekipler, cezaevi firarisi F.A'yı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. İki kardeş, daha sonra gözaltına alındı.

Ayağından hafif yaralanan ve hastanede tedavisi yapılan F.A. ile kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA