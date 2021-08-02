Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaboyalık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını fark eden köylüler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Çağatay Akman Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:09:23. #1.15#

title