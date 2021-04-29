Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu
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Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta merada otlayan 80 koyun henüz belirlenmeyen nedenle telef oldu.

Uşak'ta merada otlayan 80 koyun henüz belirlenmeyen nedenle telef oldu.

Çınarcık köyünde yaşayan Mehmet Tuna, torunu Gökhan Tuna ile dün saat 15.30 sularında 354 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya götürdü.

Köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Çöğürlük mevkisinde koyunlar otlanırken bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

Hayvanlardan bazıları otlandığı alanda, bazıları da tedavi için getirildikleri ağılda telef oldu.

Tuna'nın haber vermesi üzerine belirtilen adrese jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uşak İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince telef olan koyunlardan alınan numuneler, araştırılması için İzmir Bornova Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

Telef olan koyunlar kireçlenen çukura gömüldü.

Mehmet ve Gökhan Tuna, gazetecilere olayı anlattı ve üzüntülerini dile getirdi.

Gökhan Tuna da ekonomik olarak büyük kayıp yaşadıklarını söyledi.

Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu
Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu
Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu
Merada otlayan 80 koyun ansızın telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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