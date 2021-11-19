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UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, simsiyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 103'üncü Cadde'deki Ali Pamukçu'nun sahibi olduğu geri dönüşümden rejenere iplik üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İlk müdahaleyi, yangın tüpleriyle fabrika çalışanları yaptı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bir kepçe ile de alevlerin ulaşmadığı alandaki tekstil geri dönüşüm malzemeleri dışarı taşınmaya başlandı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

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