Orman yangınına müdahale ediliyor
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Orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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