Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı
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İlyaslı, Uşak, Güncel

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak merkeze bağlı İlyaslı köyü korona virüs tedbir korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:45
Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak merkeze bağlı İlyaslı köyü korona virüs tedbir korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile kent merkezine bağlı İlyaslı köyünün 13 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alındığı duyuruldu.

Köyün bu günden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinada kalacağı bildirilirken giriş çıkışların ise kapatıldığı kaydedildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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