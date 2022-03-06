Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA, Enes Egemen Çıvgın - Güncel
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Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir binanın çatısı yandı.

EŞME, UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde bir binanın çatısı yandı.

Şehit Alibey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede apartmanın çatısını tamamen saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Apartmanın çatısının tamamen yandığı olayın sebebinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.

Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel

Yangın, Şehit, Eşme, Uşak, Güncel, Haberler

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