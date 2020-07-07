Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden Fatih Yıldız yönetimindeki 19 TE 423 plakalı hafif ticari araç, Banaz ilçesi Derbent köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki Asım Mertoğlu ve Arsimet Mertoğlu hayatını kaybetti, Meliha Yıldız ile sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Meliha Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Fatih Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Araçtakilerin, Çorum'dan İzmir'deki bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA