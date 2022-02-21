Uşak Valiliği "Aile Danışma Merkezi"ni hizmete açtı

UŞAK (AA) - Uşak Valiliğince ihtiyaç duyan ailelerin eğitim ve danışma hizmeti alabilmesi amacıyla Aile Danışma Merkezi açıldı.

Köme Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile diğer ilgililer katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezen Vali Funda Kocabıyık, 2022'yi "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aile Danışma Merkezi'nde ihtiyaç duyan ve isteyen ailelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti alabileceğini aktaran Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz ihtiyaç duydukları konularda danışma hizmeti alarak karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olacak uzman desteğine kavuşacaklardır. Merkezimizde her gün farklı kurumlardan uzmanlarımız görev alacak ve vatandaşlarımız bu uzmanlarımızla görüşerek ihtiyaç duydukları konularda onların desteğini alabileceklerdir. Hangi gün hangi uzmanlarımızın danışmanlık merkezinde görev alacağı ile ilgili bilgilendirmeyi Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından paylaşacağız."