Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
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Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Uşak'ta 4 farklı noktada çıkan yangınlar söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangınlar söndürüldü.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangınlar söndürüldü.

Kavaklı köyü ile Paşalar köyü arasındaki ormanlık alanda birbirine yakın zamanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Paşalar köyü yakınlarındaki yangına müdahale eden arazözün arka tekerleri yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Ön kısmı havaya kalkan arazöz, iş makinesi ve traktörlerin desteğiyle çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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