Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
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Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü

Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Güncel

UŞAK'ın Karahallı ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı.

UŞAK'ın Karahallı ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Karahallı ilçesine bağlı Kavaklı köyü ile Paşalar köyü arasındaki ormanlık alanda, 4 ayrı noktada, dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 müdahale aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte söndürülebildi. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında, arazözün tekeri 1,5 metrelik çukura düştü. Arazöz, iş makinesi ve traktörle çukurdan çıkartıldı. Orman ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için, çalışma başlattı.


Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
Uşak'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu

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