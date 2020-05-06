UŞAK Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bisikletli iki arkadaş, ölümden döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bisikletli iki arkadaş, ölümden döndüUŞAK'ta birlikte bindikleri bisikletle yokuş inerken karşıdan gelen bir otomobilin altına giren 2 arkadaştan biri yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bisikletli iki arkadaş, ölümden döndü

UŞAK'ta birlikte bindikleri bisikletle yokuş inerken karşıdan gelen bir otomobilin altına giren 2 arkadaştan biri yaralandı. Diğeri şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan13 yaşındaki H.A., bir arkadaşını da yanına alarak geçen 4 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında gezintiye çıktı. Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde H.A., hızla yokuş inerken 38 yaşındaki S.D.'nin kullandığı 20 F 8818 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu. Başından yaralanan H.A., yol kenarına savrulan ve kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. H.A.'nın arkadaşı ile otomobil sürücüsü S.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının yakındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA