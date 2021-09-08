Uşak Karting Şampiyonası'na Hazır

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir Karting Kulübü (İKK) tarafından Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Mikro, Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 40 sporcu, 1.250 metre uzunluğundaki pistte üçer yarış yapacaklar. Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 11 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları ile başlayacak ve tüm kategorilerde birinci ve ikinci yarışlar ile devam edecek.

12 Eylül Pazar günü saat 10:00'dan itibaren koşulacak olan üçüncü ve son yarışların ardından, organizasyon saat 15.00'de ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: Bültenler