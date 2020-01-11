: Uşak kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

11.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:14

Kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

UŞAK'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişi, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Kayıplara karışan zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Işık Mahallesi 4'ncü Burak Sokak 20 numaradaki apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası, inşaat işçisi Resul Arslan, bugün evinin kapısına gelen kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla göğsüne ateş edilerek yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, komşuları tarafından evinin kapı ağzında yerde kanlar içinde bulunan Arslan için sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Resul Arslan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Evde yapılan inceleme sonrası Resul Arslan'ın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsiye gönderildi. Kaçan zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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