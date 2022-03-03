Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisi arttırınca trafikte aksaklıklara neden oldu.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisi arttırınca trafikte aksaklıklara neden oldu. Uşak-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran yağış sebebiyle kent merkezi ve ana arterlerde aksaklıklar meydana geldi. Bu kapsamda yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışında Uşak - Afyonkarahisar yolunda kardan kaynaklı trafik belirli yerlerde durakladı. Büyükoturak Köy Kavşağı yakınlarında oluşan araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Banaz Kaymakamı Musa Aydemir de, bölgeye gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Trafik 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

İzmir'den İskenderun'a gitmek isteyen Fatih Aydoğan, yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu ve kar nedeniyle yollarda kaldığını belirtti.

Dursun Ece ise yaklaşık yarım saat beklediğini ve çalışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade etti. - UŞAK

Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Uşak, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title