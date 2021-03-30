Urla ve Karaburun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Urla ve Karaburun'da şerit boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Urla ve Karaburun'da şerit boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, İlçe Belediyesi önündeki kavşakta bulunan yaya geçidindeki bir şeridi kırmızıya boyadı.

Uygulama hakkında açıklama yapan Kaymakam Dayanç, uygulama kapsamında ilçedeki tüm yaya geçitlerini dün gece itibarıyla elden geçirdiklerini, boyadıklarını ve ortalarına kırmızı çizgi çektiklerini söyledi.

Amacın trafik kazalarının önüne geçmek, can kaybı ve yaralanmaların en aza indirmek olduğunu ifade eden Dayanç, "Yaya önceliği kırmızı çizgimiz, bundan taviz yok." dedi.

Karaburun'da da Kaymakam Serap Özmen Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan Demirer eşzamanlı olarak başlatılan kampanyaya katılarak uygulama alanında çalışmaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman