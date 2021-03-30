Urla ve Karaburun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Urla ve Karaburun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman - Haberler | Güncel
Urla ve Karaburun'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Urla ve Karaburun'da şerit boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Urla ve Karaburun'da şerit boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, İlçe Belediyesi önündeki kavşakta bulunan yaya geçidindeki bir şeridi kırmızıya boyadı.

Uygulama hakkında açıklama yapan Kaymakam Dayanç, uygulama kapsamında ilçedeki tüm yaya geçitlerini dün gece itibarıyla elden geçirdiklerini, boyadıklarını ve ortalarına kırmızı çizgi çektiklerini söyledi.

Amacın trafik kazalarının önüne geçmek, can kaybı ve yaralanmaların en aza indirmek olduğunu ifade eden Dayanç, "Yaya önceliği kırmızı çizgimiz, bundan taviz yok." dedi.

Karaburun'da da Kaymakam Serap Özmen Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan Demirer eşzamanlı olarak başlatılan kampanyaya katılarak uygulama alanında çalışmaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Erkan Kandemir Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Cem Adrian Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Urla ve Karaburun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:37:02. #1.16#
title