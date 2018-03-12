Urla Klazomenai 4. Kademe Yarışları Törenle Sona Erdi

Ellerinde pusula ve harita yardımıyla 2 bin sporcuyu ağırlayan Urla, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi. Sporculara madalyalarını takdim eden Urla Kaymakamı Önder Can ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar yarışlara katılan sporcuları tebrik ettiler.

Kentin tanıtımına ve ekonomik hareketliliğine vermiş olduğu desteklerden dolayı Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'e plaket takdim etti. Federasyon Başkanı Akyüz ise Oryantiring sporuna katkılarından dolayı Kaymakam Önder Can'a ve Başkan Uyar'a teşekkür plaketi verdi.

Ayrıca yarışmalara katılan Kızılay Urla Şubesi'nin "Hayata Bağlan" projesinde eğitim gören engelli gençlere de teşekkür edilip, ödül verildi.