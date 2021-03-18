Urla, Karaburun ve Tire'de şehitler için anma törenleri düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'in Urla, Karaburun ve Tire ilçelerinde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'in Urla, Karaburun ve Tire ilçelerinde tören düzenlendi.

Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Dayanç, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, kutsal vatan toprağı uğruna canlarını feda edenlere büyük minnet duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Tarih boyunca esarete ve zulme boyun eğmeyen milletimiz 'Çanakkale geçilmez' diyerek, istiklali uğruna yedi düvele meydan okumuş, neticede aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan toprağı düşmana teslim edilmeyerek destansı bir zafer kazanılmıştır. Bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal mirası kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza bir kez daha huzurlarınızda söz veriyoruz."

Dünya var oldukça ay yıldızlı bayrağın dalgalanacağını ifade eden Dayanç, "Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Urla ilk ve orta öğretim okulları arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı Yıldız Tepe Şehitliği'nde devam etti. Şehitliğe çelenklerin sunulmasının ardından şehitler için dualar okundu.

Karaburun

Karaburun Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine Kaymakam Serap Özmen Çetin, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kamu kurumu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaburun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda da anma programı düzenlendi.

Tire

Tire'deki anma programında Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve ilçe protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Heyet, daha sonra Şehitlik ziyaretinde bulundu. Tire Müftülüğü tarafından şehitlikte dualar okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman