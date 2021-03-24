Urla Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Urla Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

24.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:04
Urla Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Urla Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Urla Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Genel Kurul, URİT Sosyal Etkinlikler Salonu'nda yapıldı. Çarşaf liste, kapalı zarf ve açık tasnif yöntemiyle gerçekleştirilen seçimler sonucu Hatice Yenişehirli, Sevinç Kuşçu, Sibel Uyar, Şafak Üleştiren yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Derya Çağan, Leyla Eltut, Gizem Esel Denetim Kurulu üyesi, Serap Genç, Sevin Durmaz, İlknur Soysüllü ise Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği delegesi seçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin, seçimle 3 yıl görev yapacak Urla Kadın Kooperatifi Başkanını belirleyeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Jason Statham İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Urla Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:05:31. #1.14#
title