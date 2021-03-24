Urla Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi
Urla Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Urla Kadın Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Genel Kurul, URİT Sosyal Etkinlikler Salonu'nda yapıldı. Çarşaf liste, kapalı zarf ve açık tasnif yöntemiyle gerçekleştirilen seçimler sonucu Hatice Yenişehirli, Sevinç Kuşçu, Sibel Uyar, Şafak Üleştiren yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.
Derya Çağan, Leyla Eltut, Gizem Esel Denetim Kurulu üyesi, Serap Genç, Sevin Durmaz, İlknur Soysüllü ise Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği delegesi seçildi.
Yönetim kurulu üyelerinin, seçimle 3 yıl görev yapacak Urla Kadın Kooperatifi Başkanını belirleyeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri