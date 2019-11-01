Urla'da "Tarım ve Kalkınma" zirvesi

01.11.2019 12:12

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz "Düzenlediğimiz bu çalıştay ile ülkemizin kırsal kesimini kaldıracak yeni bir tarım kalkınma modeli belirleyeceğimize inanıyorum" dedi.

Urla Eski Tamirhane Binası'nda gerçekleşen açılış programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, önceki dönem milletvekillerinden Bülent Baratalı, Alaattin Yüksel ve Zeynep Altıok,önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önceki dönem Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediye meclis üyeleri, akademisyenler,muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Urlalılar katıldı.

BAŞKAN OĞUZ: "EMEĞİN VE ÜRETİCİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yaptığı açılış konuşmasında "Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kırsal nüfusunun içinde bulunduğu kaotik ortamın aşılmasında emeğin, çalışanın ve üretenin yanında daima yer almıştır. Bu çalıştayı, ülkenin dört bir tarafında kazanılan belediye başkanlıklarımızla ve kırsalda yaşayan halkımızın birlikte hayata geçireceği yeni bir tarım kalkınma modeli oluşturmak amacıyla ilçemizde organize etmiş bulunuyoruz. Eminim ki bu çalıştay, katkı veren tüm katılımcılarımızın, ülkemizin her bölgesinde yaşayan ve geçimini tarımsal üretimin her alanında çalışarak sağlayan halkımızın geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacak bir sonuçla tamamlanacak ve bu bilgi birikimi belediyelerimizin desteği ile de tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal; "Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay ülkemiz için çok büyük bir öneme sahip. Kırsaldan kente göçün artması, köylerimizde her geçen gün nüfusun azalması ülkemizin üretimini çok etkilemektedir. Bu tür çalıştaylarla yeniden kırsaldan kalkınmayı, yeniden köylere dönüşü tartışıp çözümler bulmak zorundayız. Türkiye'de yaşanan tarım ve çiftçi sorunları son yıllarda çokça artmıştır. Bizler her zaman çiftçimizin yanında yer alarak, ülkemizde tarımın yeniden canlanması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise: "Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Türkiye bir tarım ülkesidir. Fakat yanlış politikalarla tarım her geçen gün bitmekte, çiftçimiz her geçen gün tarımdan uzaklaşmaktadır. Bu tür Tarım Çalıştayları, inanıyoruz ki ülkemize bir yön haritası olacaktır. Kalkınma kırsaldan olacaktır. Tarımın canlanması, çiftçimizin yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler