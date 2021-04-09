Urla'da, Polis Haftası törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle İzmir'in Urla ilçesinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle İzmir'in Urla ilçesinde tören düzenlendi.
Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene Urla Emniyet Müdürü Vekili Özben Eroğlu, Urla Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu ile öteki ilgililer katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri