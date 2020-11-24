Urla'da Öğretmenler Günü kutlandı
24.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:29
Urla ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Urla ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene katılan vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri