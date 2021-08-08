Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın
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Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinde, makilik ve bozuk orman alanında yangın çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, makilik ve bozuk orman alanında yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bozuk orman alanına da ulaştı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Alevlerin sıçraması nedeniyle birkaç noktada birden devam eden alevler geniş bir alana yayıldı. Bölgeye takviye olarak 2'si 40 ton su kapasitesine sahip 3 uçak, 3 arazöz, 1 dozer, 1 yer ekibi takviye olarak gönderildi. Yüksek gerilim hatlarının yoğun olduğu bölgedeki alevlere arazinin yapısı nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşanıyor. 40 tonluk 2 Rus uçağı alevlere birer sorti yaptıktan sonra tekrar su takviyesi için bölgeden ayrıldı. Diğer ekiplerin alevlere müdahalesi büyük oranda havadan olmak üzere devam ediyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmezken, söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay yangın bölgesine gelip, incelemelerde bulundu, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Murtaza Tayanç, yangının yüksek gerilim hatlarından çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın
Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın
Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın
Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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