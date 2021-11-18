Urla'da engelsiz kulüp çocukları kahvaltıda buluştu - Haberler
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Urla'da engelsiz kulüp çocukları kahvaltıda buluştu

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'da engelsiz kulüp çocukları kahvaltıda buluştu

Türk Kızılay Urla Şubesinin "Hayata Bağlan" projesi kapsamında Engelsiz Kulüp üyesi çocuklar, kahvaltıda bir araya geldi.

Türk Kızılay Urla Şubesinin "Hayata Bağlan" projesi kapsamında Engelsiz Kulüp üyesi çocuklar, kahvaltıda bir araya geldi.

Etkinliğe Türk Kızılay Urla Kadın Kolları, Türk Kızılay Urla Engelsiz Kulüp çocukları, anneleri ile "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş katıldı.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, kahvaltıda yoğun çalışmalar için moral ve enerji topladıklarını ifade ederek, "İyilik yolundaki beraberliğimiz artarak devam edecek." dedi.

Urla'da engelsiz kulüp çocukları kahvaltıda buluştu

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AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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