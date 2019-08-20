Ürgüp'te sağanak ve dolu etkili oldu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
İş yerlerini temizleyen esnafı ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Güllüce Caddesi'nde su baskınlarından zarar gören esnafla sohbet eden Aktürk, yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin seferber edildiğini, ihtiyaç olan alanlarda gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.
İlçede etkili olan dolu, tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi.