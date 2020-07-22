Üretime katkı için makineler alındı
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Üretime katkı için makineler alındı

Malatya'nın Pütürge İlçesinde, kadınların üretimine katkı için, sanayi tipi ütü ve dikiş, nakış, piko işlerini bir arada yapan lcd ekranlı dijital otomatik desenler yapabilen ve yazılar yazabilen piko makineler alındı.

Üretime katkı için makineler alındı
22.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:24

Malatya'nın Pütürge İlçesinde, kadınların üretimine katkı için, sanayi tipi ütü ve dikiş, nakış, piko işlerini bir arada yapan lcd ekranlı dijital otomatik desenler yapabilen ve yazılar yazabilen piko makineler alındı.

Halk Eğitim Merkezi kadın kursiyerlerinin Kaymakam Recep Aydın'dan istekleri üzerine Pütürge Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, sanayi tipi ütü ve dikiş, nakış, piko işlerini bir arada yapan lcd ekranlı dijital otomatik desenler yapabilen ve yazılar yazabilen piko makineleri alındı. Makineler, kurslarda kullanımı yanı sıra çeyiz ürünlerinin hazırlanmasında önem arz ediyor. Makineleri teslim alan kursiyerler, Kaymakam Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Piko makinasında üretilen ve üzerinde Kaymakam Aydın'ın isminin yazılı havlu hediye edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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