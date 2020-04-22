Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem: "Seni mutlaka yakalayacağım. Seni nasıl yakalayacağımız...
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Hüseyin Çetin, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haber

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem: "Seni mutlaka yakalayacağım. Seni nasıl yakalayacağımız...

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem: "Seni mutlaka yakalayacağım. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak biz de kalsın" İncir fidanları çalınan çiftçi Hüseyin Çetin, hırsızlara "Çalmanıza gerek yok.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem:

Üreticiden fidan hırsızlarına afişli önlem: "Seni mutlaka yakalayacağım. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak biz de kalsın"

İncir fidanları çalınan çiftçi Hüseyin Çetin, hırsızlara "Çalmanıza gerek yok. Büyüyünce meyvesini yiyebilirsiniz" çağrısında bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz" çağrısında bulundu.

Kozan'da incir fidanları çalınan Hüseyin Çetin, 50-60 incir fidanının 4 yıldan bu yana çeşitli zamanlarda çalınması üzerine afişli önlem aldı. Kozan'a gelen yerli ve yabancı turistlerin yemesi için fidanları ektiğini ifade eden Hüseyin Çetin, jandarmanın bölgede sürekli devriye yaptığını da ifade ederek, "Caydırıcı olsun diye bu şekilde bir çözüme başvurduk. Jandarma ekipleri geziyor ama 3,4 yıldan beri 40-50 fidanımı hırsızlar çaldı. 4 yıldır ekiyorum. Gelen geçen yolcular yesin diye ekiyorum. Hırsızlar gece kökünden çekip götürüyorlar. Şuana kadar 50-60 fidanımı götürdüler. Hırsızlarda bu fidanlar büyüdü mü meyvesini yiyebilirler. Arkada portakal bahçem var. Portakalda aynı zaman. Burası benim bahçem. Burada durabilirler ve meyve portakallardan yiyebilirler. Çalmalarına gerek yok" dedi.

Tarla sahibi Hüseyin Çetin tarlaya astığı afişe "Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak biz de kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun" notunu astı.

Kaynak: İHA

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