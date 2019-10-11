11.10.2019 23:21

Üretici kazansın diye işçilerin ağzını tatlandırdılar

Üreticiye destek için haftada bir gün menüde kabak tatlısı çıkıyor

DÜZCE - Düzce'de üretim yapan tekstil firmasından bal kabağı üreticisine destek geldi. Fabrikada işçisine kabak tatlısı ikramında bulunan firma, hem kabak üreticisine destek oluyor hem de çalışanlarının ağzını tatlandırıyor.

Düzce'de ünlü bir firmaya çorap üretimi yapan Delta Alfa çorap fabrikası sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Firma bu kez lezzetiyle ve aromasıyla eşi benzeri olmayan ve yılda yaklaşım 10 bin tona yakın üretimi yapılan Düzce kabağı üreticine destek vermek adına haftada bir yemek menüsüne kabak tatlısını dahil etti. Fabrika çalışanları öğle yemeğinde yapılan kabak tatlılarını afiyetle yiyorlar.

Delta alfa Çorap Fabrikası İş yeri Temsilcisi, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, lezzeti ve aromasıyla çokça tercih edilen Düzce kabağını işçilere dağıtarak hem üreticiye destek olduklarını hem de işçilerin ağzını tatlandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. İşçilerde bal kabağını severek yediklerini söylediler.

Delta Alfa'nın yaptığı bu etkinlik diğer firmaların da, iyi bir besin kaynağı olan bal kabağını en iyi şekilde değerlendirilebileceğine örnek oldu.

Kaynak: İHA