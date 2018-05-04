Üretici Kadın Pazarının Geliri Eğitime Aktarılacak

Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kadınlar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Üretici Kadınlar Pazarı, kadınların el emeği ürünlerinin görücüye çıktığı bir sergiye dönüştü. Laminarya Cafe'de yan yana sıralanan 50 stantta Salihlili kadınlar takıdan giysiye, yiyecekten aksesuara kadar çok çeşitli ve renkli ürünü satışa sundu.

Kadınlar Birliği'nin organize ettiği Üretici Kadın Pazarı, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, meslek odalarının başkanları, işadamları ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı organizasyon canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde adeta bir panayır havasında geçti.

Geç saatlere kadar süren organizasyonun çok başarılı geçtiğini belirten Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, buradan elde edilen geliri eğitim alanına kanalize edeceklerini ifade etti. Oral, organizasyondan hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin çok memnun kaldığını ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti. - MANİSA