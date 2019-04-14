Ürdün, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Liderleri Üçlü Zirvede Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç liderin katıldığı zirvede bölgesel dosyalar, Filistin meselesi ve ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmanın yolları ele alındı.

Zirvede liderler, Filistin-İsrail sorununa müzakereler yoluyla ve iki devletli bir çözüm temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme destek verdiklerini belirtti.

Üç ülke arasında enerji, tarım, turizm, sağlık, eğitim, ticaret, yatırım ve bilgi teknolojisi sektörlerinde iş birliğini genişletme konusunda anlaşan liderler, özel sektörün de ortak projeler kurmaya teşvik edilmesini kararlaştırdı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis geçen yıl Lefkoşa'da üçlü zirve düzenlemişti.

Kaynak: AA