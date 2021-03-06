Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşk yaşadığı iddiası
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Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşk yaşadığı iddiası

06.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:40
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşk yaşadığı iddiası

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından Uyanmam şarkısını paylaşan Kaygılaroğlu, Tüzünataç'ı etiketleyerek aşk iddialarını doğrulamış oldu.

Sefirin Kızı dizisi ile yollarını ayırdıktan sonra ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri projesi ile anlaşma sağlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemini sallayan aşktan yalnızca ikilinin yakın çevresinin haberinin olduğu ileri sürüldü.

İDDİALARI DOĞRULAYAN PAYLAŞIM

Uraz Kargılaroğlu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Kaygılaroğlu, Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sonrası ilanı aşk olarak yorumlanırken Tüzünataç'tan henüz bir paylaşım gelmedi.

Doğruluk Kontrolü
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşk yaşadığı iddiası
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Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından Uyanmam şarkısını paylaşan Kaygılaroğlu, Tüzünataç'ı etiketleyerek aşk iddialarını doğrulamış oldu.

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