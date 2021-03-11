Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?
Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılmaktadır. Peki, Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?
Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılmaktadır. Peki, Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…
ÜNZİLE HİKAYESİ NEDİR?
Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Aysel Gürel Anadolu turnesindeyken bir köyde mola verdiği sırada tesadüfen burada Ünzile ile karşılaşır. Beraber sohbet ederler. Sohbet ilerledikçe Ünzile hayatında yaşadıklarını da anlatmaya başlar.
Ünzile çok küçük yaşta evlendirilmiştir. Ailesinin görücü usulüyle 8 yaşında evlendirilmiştir. Hem de şarkıda da söz edildiği gibi birkaç koyun karşılığında verilmiştir.
Şarkıda, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye sorulmaktadır.
ÜNZİLE SEZEN AKSU SÖZLERİ!
Ünzile insan dölü
On kardeş, beşi ölü
Büyüdükçe un ufak
Ve gelirde görücü
İnci gibi dişi
Görücü bilir işi
Söğüdüm ağlar gider
Olur hatun kişi
[Bridge]
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile
[Nakarat](x2)
Yağmuru kim döküyor?
Ünzile kaç koyun ediyor?
Dayaktan uslanalı
Hiçbir şey sormuyor
[2. Bölüm]
Korkar durur, gitmez
Köyün en son çitine
İnanır o sınırda dünyanın bittiğine
Ünzile insan dölü
Bilinmezlere gebe
Sırların mihnetini
Yükleyip de beline
[Bridge]
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile
[Nakarat](x4)
Yağmuru kim döküyor?
Ünzile kaç koyun ediyor?
Dayaktan uslanalı
Hiçbir şey sormuyor
ÜNZİLE ŞARKISI KİMİN?
Sözleri Aysel Gürel, müziği Onno Tunç'a ait, Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Ünzile' şarkısını hatırlattı. Parçada, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye soruluyor.