Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?
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Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?

11.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:40
Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?

Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılmaktadır. Peki, Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir?

Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılmaktadır. Peki, Ünzile kimdir? Ünzile hikayesi nedir? Ünzile Sezen Aksu şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

ÜNZİLE HİKAYESİ NEDİR?

Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi insanın içini acıtmaktadır. Aysel Gürel Anadolu turnesindeyken bir köyde mola verdiği sırada tesadüfen burada Ünzile ile karşılaşır. Beraber sohbet ederler. Sohbet ilerledikçe Ünzile hayatında yaşadıklarını da anlatmaya başlar.

Ünzile çok küçük yaşta evlendirilmiştir. Ailesinin görücü usulüyle 8 yaşında evlendirilmiştir. Hem de şarkıda da söz edildiği gibi birkaç koyun karşılığında verilmiştir.

Şarkıda, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye sorulmaktadır.

ÜNZİLE SEZEN AKSU SÖZLERİ!

Ünzile insan dölü

On kardeş, beşi ölü

Büyüdükçe un ufak

Ve gelirde görücü

İnci gibi dişi

Görücü bilir işi

Söğüdüm ağlar gider

Olur hatun kişi

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x2)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

[2. Bölüm]

Korkar durur, gitmez

Köyün en son çitine

İnanır o sınırda dünyanın bittiğine

Ünzile insan dölü

Bilinmezlere gebe

Sırların mihnetini

Yükleyip de beline

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x4)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

ÜNZİLE ŞARKISI KİMİN?

Sözleri Aysel Gürel, müziği Onno Tunç'a ait, Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Ünzile' şarkısını hatırlattı. Parçada, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye soruluyor.

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